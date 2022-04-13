رئيس منظمة الصحة العالمية: التركيز على أوكرانيا أكثر من إثيوبيا سببه العنصرية

انتقد رئيس منظمة الصحة العالمية تركيز المجتمع الدولي على الحرب في أوكرانيا، بحجة أن الأزمات في أماكن أخرى بما في ذلك في إثيوبيا، لا يتم أخذها في الاعتبار، وذلك بسبب العنصرية.

وتساءل تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إفادة صحفية عما إذا كان "العالم يولي اهتماما مماثلا لحياة السود والبيض، بالنظر إلى أن حالات الطوارئ المستمرة في إثيوبيا واليمن وأفغانستان وسوريا لم تحظ سوى بجزء ضئيل من الاهتمام الذي حظيت به أوكرانيا".

وقال إنه منذ إعلان الهدنة في إقليم تيغراي قبل ثلاثة أسابيع، كان من المفترض أن تتمكن حوالي 2000 شاحنة من إيصال الطعام والأدوية وغيرها من الضروريات إلى المنطقة التي تمزقها النزاعات، إلا أنه وصلت حوالي 20 شاحنة فقط، مضيفا: "بينما نتحدث يموت الناس جوعا.. هذا هو واحد من أطول وأسوأ عمليات الحصار من قبل القوات الإريترية والإثيوبية في التاريخ الحديث".

واعترف بأن الحرب في أوكرانيا كانت ذات أهمية عالمية، لكنه تساءل عما إذا كانت الأزمات الأخرى تحظى بالاهتمام الكافي. وقال: "أريد أن أكون صريحا وصادقا لأن العالم لا يعامل الجنس البشري بنفس الطريقة"، واصفا الوضع في تيغراي بأنه مأساوي، و"يأمل أن يعود العالم إلى رشده ويعامل حياة كل إنسان على قدم المساواة".

المصدر: "الغارديان"