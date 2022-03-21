لوكسمبورغ تنتقد التمييز بين اللاجئين الأوكرانيين والقادمين من الدول الأخرى

وجهت لوكسمبورغ انتقادات للمجتمع الدولي بشأن التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم القادمين من الدول الأخرى.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا، إن بلاده تعتبر ما تقوم به من أجل اللاجئين الأوكرانيين واجبا إنسانيا، مشددا على "ضرورة القيام بالأمور نفسها من أجل اللاجئين القادمين من المناطق الأخرى أيضا".

وأكد أنه "من غير المقبول معاملة الناس في أوروبا على أساس لون بشرتهم ولغتهم ودينهم".

يذكر أنه على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لجأ ملايين الأوكرانيين والأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدان مجاورة انتهجت سياسات تميز بين اللاجئين الأوكرانيين وحاملي الجنسيات الأخرى.

المصدر: "الأناضول"