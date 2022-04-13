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"بوليتيكو": تقديم بايدن طائرات هليكوبتر لكييف جاء بناء على طلب زيلينسكي

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AFP
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وناقلات جند مدرعة ومدفعية.

وحسب مراسل موقع "بوليتيكو" أليكس وارد، جاء قرار إدراج طائرات هليكوبتر في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي قدمتها واشنطن لكييف عقب محادثة هاتفية بين بايدن ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب وارد نقلا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه: "طلب زيلينسكي إضافة طائرات هليكوبتر ووافق الرئيس الأمريكي"، مضيفا: "قبل المكالمة، قال مسؤولون في واشنطن إنه لن تكون هناك طائرات هليكوبتر في الحزمة".

في الوقت نفسه، قال مصدر آخر في الإدارة الأمريكية إن الطائرات العمودية ما زالت ضمن الطرد الجاري تحضيره، "لكن كييف طلبت حذفها من القائمة لأنها أرادت التأكد من أنها ستكون مفيدة لأغراضها".

المصدر: RT

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