بايدن يتعهد لزيلينسكي بـ800 مليون دولار مساعدات إضافية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ800 مليون دولار أمريكي كمساعدات إضافية على شكل أسلحة وذخيرة.

وقال: "تحدثت مع الرئيس زيلينسكي وشاركته بأن إدارتي ستسمح بتقديم 800 مليون دولار إضافية من الأسلحة والذخيرة ومساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا".

وأضاف: "استخدم الجيش الأوكراني الأسلحة التي نقدمها لإحداث تدمير.. بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

وتابع: "ستحتوي حزمة المساعدات الجديدة على العديد من أنظمة الأسلحة عالية الفعالية التي قدمناها بالفعل وقدرات جديدة مصممة خصيصا للهجوم الأوسع الذي نتوقع أن تبدأه روسيا في شرق أوكرانيا".

وأوضح: "تشمل هذه القدرات الجديدة أنظمة مدفعية، وذخيرة مدفعية، وناقلات جند مصفحة، كما وافقت على نقل طائرات هليكوبتر إضافية، وكذلك نواصل أيضا تسهيل نقل القدرات المهمة من حلفائنا وشركائنا حول العالم".

وأشار بايدن إلى أن "الإمداد المستمر بالأسلحة الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها لأوكرانيا عاملا حاسما في استمرار مقاومتها ضد الغزو الروسي.. لقد ساعد في ضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أهداف حربه لغزو أوكرانيا والسيطرة عليها.. لا يمكننا أن نرتاح الآن".

وشدد على أنه "أكدت للرئيس زيلينسكي، بأن الشعب الأمريكي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني الشجاع في كفاحه من أجل الحرية".

المصدر: RT