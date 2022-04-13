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مقتل أربعة أفراد من الشرطة إثر هجوم في جنوب شرق نيجيريا

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مقتل أربعة أفراد من الشرطة إثر هجوم في جنوب شرق نيجيريا
Gettyimages.ru القوات النيجيرية
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أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل أربعة من أفرادها في هجوم شنه مسلحون على أحد مراكزها في جنوب شرق نيجيريا، التي تشهد اضطرابات انفصالية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة أن مسلحين هاجموا مركزا لها في ولاية أنامبرا، صباح اليوم، قبل أن تتمكن قوات الأمن من طردهم.

وفي جنوب شرق نيجيريا الذي يشهد تصاعدا في أعمال العنف، قتل أكثر من مئة من أفراد الشرطة والأمن، على أيدي مسلحين منذ السنة الماضية، كما هاجم مسلحون عددا من السجون وأخلوا سجناء، وسرقوا أسلحة.

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وتتهم السلطات بشكل متكرر حركة الاستقلال للسكان الأصليين في بيافرا (ايبوب) وفرعها شبه العسكري، بالوقوف وراء أعمال العنف في المنطقة وهو ما تنفيه المجموعة.

ويتزايد الخطاب الانفصالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023 في ذلك البلد الغني بالنفط، لكنه يعاني تعثرا في الاقتصاد.

 

المصدر: "أ ف ب"

 

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