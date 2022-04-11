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نيجيريا.. نائب الرئيس يعلن نيته الترشح للرئاسة "لإحداث تحول جذري"

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نيجيريا.. نائب الرئيس يعلن نيته الترشح للرئاسة
Globallookpress
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أعلن نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو أنه يعتزم الترشح للرئاسة في انتخابات العام المقبل حيث تنتهي ولاية الرئيس محمد بخاري الثانية.

وتعهّد أوسينباجو (65 عاما) في مقطع مصور، أنه سيكمل ما بدأه هو وبخاري عندما تم انتخابهما عام 2015، بما في ذلك "إحداث تحول جذري" في عمليات الأمن والاستخبارات في نيجيريا.

ويسعى أوسينباجو إلى نيل ترشيح الحزب الحاكم، (مؤتمر جميع التقدميين)، وهو من جنوب نيجيريا.

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وقوبل إعلان نائب الرئيس بمشاعر مختلطة بين النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تتعرض الإدارة الحالية، المنتخبة بناء على وعود للحد من الفساد وإنهاء أعمال القتل العنيف، لانتقادات بسبب استمرار العنف في البلاد التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن بشكل مستمر، رغم أنها أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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