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انقطاع التيار الكهربائي عن 100 مليون شخص في نيجيريا

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انقطاع التيار الكهربائي عن 100 مليون شخص في نيجيريا
Christian Ohde/face to face
صورة تعبيرية
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انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 117 مليون شخص في نيجيريا إثر عطل أصاب الشبكات الكهربائية في البلاد.

وحسب تلفزيون "Arise" النيجيري بقيت العاصمة أبوجا وأكبر مدينة في البلاد لاغوس من دون كهرباء. وأكد وزارة الطاقة النيجيرية أن خبراء يحققون في أسباب الحادث.

ويعتبر الحادث الحالي هو الثالث على التوالي خلال الشهر الأخير، حيث انقطعت الكهرباء في 14 مارس عن المطارات والمستشفيات والعديد من الشركات والمنازل. بالإضافة إلى منزل الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا. وحدث عطل آخر في عمل شبكات الكهرباء في البلاد في 15 مارس.

المصدر: تاس

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