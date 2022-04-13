سفير بيونغ يانغ لدى موسكو: علاقاتنا مع روسيا تتطور على مستوى عال

أكد سفير كوريا الشمالية لدى روسيا سين هونغ تشول، أن العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو تتطور على مستوى عال وبوتيرة مضطردة.

وقال: "اليوم، بفضل الاهتمام الكبير والعميق لرئيسي البلدين كوريا الشمالية كيم جونغ أون وروسيا فلاديمير بوتين، تستمر علاقات الصداقة بين بلدينا في التطور حتما على مستوى عال جديد".

وأضاف: "تفاعل البلدين على طريق ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة سوف يتعمق بشكل أكبر وفقا للاتفاقيات على أعلى مستوى".

بدوره، قال مدير إدارة آسيا الأولى بوزارة الخارجية الروسية غيورغي زينوفييف، إن "تقاليد الصداقة وتعاون حسن الجوار بين موسكو وبيونغ يانغ تشهد تطورا جديدا".

وأضاف، أن "كوريا الشمالية تؤيد بالكامل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأدانت علنا وبشكل مقنع الجاني الرئيسي للصراع الحالي الولايات المتحدة".

وتابع: "سوف نأخذ موقف كوريا هذا في الاعتبار عند تطوير العلاقات الثنائية وتطوير نهج ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية.. أن موسكو مستعدة لتنسيق وثيق للجهود مع بيونغ يانغ في مسائل السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وعادة ما يصادف عيد ميلاد مؤسس الجمهورية كيم إيل سونغ، "يوم الشمس" بالنسبة للكوريين الشماليين، وقدوم الربيع، ويرافقه العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض.

المصدر: "نوفوستي"