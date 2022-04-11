بيونغ يانغ تروج لجهود مؤسسها في تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا

نشرت بيونغ يانغ، اليوم الاثنين، كتبا مصورة تسلط الضوء على جهود المؤسس الراحل كيم إيل-سونغ لتعزيز علاقات البلاد مع الصين وروسيا في ذكرى ميلاده الـ 110.

ونشرت دار نشر اللغات الأجنبية في كوريا الشمالية، منشورين على موقعها على الإنترنت، لتروج لإنجازات كيم الدبلوماسية مع بكين وموسكو خلال حياته، قبل ذكرى ميلاده التي توافق يوم الجمعة، ويحتفل به باعتباره عيدا رئيسيا في الشمال.

المصدر: يونهاب

ويحمل كتاب الصور الخاص بالعلاقات بين كوريا الشمالية والصين صورا للاجتماعات بين قادة الجانبين بين عامي 1953 و 1992، بما في ذلك لقاء كيم مع الزعيم الصيني ماو تسي تونغ خلال زيارته للصين في عام 1953.

ويتضمن الكتاب أيضا صورا لرحلات كيم إلى روسيا، مثل زيارته لموسكو في عام 1949، عندما التقى بالزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.