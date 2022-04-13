زوجة ميدفيدشوك توجه رسالة للرئيس الأوكراني زيلينسكي - فيديو

وجهت أوكسانا مارتشينكو زوجة زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك، رسالة بالفيديو إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تطالبه بالتدخل لإطلاق سراح زوجها.

وقالت: "أرجو من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإطلاق سراح زوجي الذي اعتقلته القوات الأمنية الأوكرانية بدون سبب مبرر".

وأضافت: "زوجي عضو مجلس الشعب فيكتور ميدفيدشوك، لم يخرق قوانين أوكرانيا ولم يغادر أراضيها".

وتابعت: "زوجي كان دائما يدعو إلى السلام والحوار وفقا لمصلحة أوكرانيا، وعلى ما أعتقد سيادة الرئيس أن هذا كان واضحا لكم شخصيا".

وأشارت مارتشينكو، إلى أنه "لا توجد أي ذرة للشك أن اعتقال زوجي تم على أسس سياسية، في انتهاك واضح للقانون الأوكراني والدولي".

وختمت: "حياته يجب ألا تكون في خطر.. أنا بانتظار ردكم".

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أمس الثلاثاء، عن اعتقال ميدفيدشوك، الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت لاحق، على روسيا مبادلة ميدفيدشوك بأسرى حرب أوكرانيين.

من جهته، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء: "كل ما حدث لفيكتور ميدفيدشوك هو مثال واضح لما هو عليه نظام كييف في الحقيقة".

المصدر: "يوتيوب" + وكالات