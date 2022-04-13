محام بريطاني: الغرامات على جونسون قد تصل إلى 13 ألف دولار

رجح محام بريطاني أن يتم فرض المزيد من الغرامات المالية على رئيس الحكومة بوريس جونسون، على خلفية حضوره حفلات أقيمت خلال فترة الحجر الصحي.

وقال آدم فاغنر، المحامي والمسؤول عن قوانين كورونا، إن رئيس الوزراء قد يدفع في النهاية أكثر من 10000 جنيه إسترليني (13 ألف دولار أمريكي)، بعد أن تلقى إخطارات متتالية بغرامة ثابتة من شرطة العاصمة.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم فرض المزيد من الغرامات على جونسون، قال فاغنر: "سأكون مندهشا إذا لم يحدث ذلك"، مبينا أنه "إذا حضر رئيس الوزراء ستة تجمعات، خمسة منها معرض لخطر جسيم بالحصول على إشعار جزائي ثابت. وإذا تلقى إشعارا بغرامة ثابتة بالترتيب، عن كل واحدة، فقد ينتهي به الأمر بدفع أكثر من 10000 جنيه إسترليني".

المصدر: "الإندبندنت"