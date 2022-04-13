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صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لتسليم مدافع الهاوتزر إلى أوكرانيا

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صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لتسليم مدافع الهاوتزر إلى أوكرانيا
AP
مركبة "Humvee" المدرعة، أرشيف
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن البنتاغون قد يسلم أوكرانيا مركبات مدرعة من طراز "Humvee" ومعدات حديثة أخرى بما فيها مدافع الهاوتزر.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم: "أعلن المسؤولون الأمريكيون أن إدارة بايدن مستعدة لتوسيع نطاق الأسلحة التي تسلمها إلى أوكرانيا، بشكل كبير، فيما ينوي البتناغون تسليم مركبات "Humvee" المدرعة والمعدة الحديثة الأخرى إليها. ومن الممكن أن تصل قيمة الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا إلى 750 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن الخطط التهميدية التي تمت مناقشتها في واشنطن، كانت تضم أيضا المروحيات العسكرية من طراز "مي-17" ومدافع الهاوتزر وطائرات بدون طيار للدفاع الساحلي وبدلات واقية في حالة وقوع هجوم كيميائي أو بيولوجي أو نووي. ودققوا أنه ليس من الواضح حاليا، ما إذا كانت كل هذه البنود ستدخل الحزمة النهائية من المساعدات.

المصدر: نوفوستي

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