قديروف: استسلام أكثر من ألف عنصر في المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن "أكثر من ألف عنصر من المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم" في مدينة ماريوبول.

وأشار قديروف في منشور على "تلغرام" إلى أن "بينهم مئات الجرحى. وهذا خيار صحيح".

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وأضاف أن هناك "فصائل منفردة ذات أعداد قليلة من العناصر" لا تزال تقاتل، وأنها "تخشى لسبب ما رفع الراية البيضاء والخروج إلى القوات الروسية".

وقال قديروف إن هناك نحو 200 جريح داخل مصنع "آزوفستال"، وهم لا يستطيعون الحصول على المساعدة الطبية الآن.

ودعا الرئيس الشيشاني ما تبقى من القوات الأوكرانية في ماريوبول للاستسلام.

المصدر: نوفوستي