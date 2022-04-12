النمسا.. السجن لمليونير أوكراني لاجئ هدد فتى بسكين وسلبه 5 يورو

أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأنه تم تقديم مليونير أوكراني لاجئ للمحاكمة في فيينا هدد فتى بسكين وسلب منه مبلغ 5 يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع في 12 مارس الماضي، حيث أقدم أوكراني يبلغ من العمر 38 عاما ويملك أصولا تقدر بالملايين، على ركن سيارته في موقف، ولم يكن لديه فكة لدفع 5 يورو مقابل الخدمة، فهدد فتى يبلغ من العمر 17 عاما بسكين لإجباره على دفع المبلغ بدلا منه".

ووجهت محكمة فيينا للقضايا الجنائية إلى الأوكراني الذي تم احتجازه بعد الحادث تهمة الابتزاز، وحكمت عليه بالسجن 9 أشهر.

المصدر: "نوفوستي"