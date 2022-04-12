الدفاع الأمريكية: مستعدون للنظر في إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

قالت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إمكانية إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى أكثر من تلك التي ينقلها الغرب حاليا إلى كييف.

وفي اجتماع مع مجموعة "كتاب الدفاع" ومقرها واشنطن، أكدت هيكس "أننا سنواصل النظر في أنواع الأسلحة التي يطلبها الأوكرانيون من حيث منحهم نطاقا ومسافة أكبر قليلا للعمل".

With Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks at the Fairmont Hotel in DC for a breakfast briefing to the Defense Writers Group pic.twitter.com/V2onsHh1F2 — Mike Glenn (@mrglenn) April 12, 2022

ووسط تساؤلات حول كيفية قيام الجيش الأمريكي بتجديد مخزونات الأسلحة التي يرسلها إلى أوكرانيا، قالت هيكس إنها مستعدة للقاء الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon Technologies، غريغوري هايز، لمناقشة الأمر.

وأوضحت أنه "في حين أن أوكرانيا تمثل أولوية، إلا أن العملية يمكن أن تكشف عن نقاط ضعف أوسع في سلسلة التوريد يجب معالجتها، في المقام الأول للحفاظ على الإمدادات للجيش الأمريكي".

المصدر: defensenews + وكالات