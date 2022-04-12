الصين تستخدم نظام ملاحة بالأقمار الصناعية لزراعة 90 ألف فدان من القطن (فيديو)

تتوسع الصين في الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير إنتاجها الزراعي خاصة في المحاصيل الرئيسية مثل القطن.

وتبدأ في موسم الربيع زراعة القطن على مساحات شاسعة في العديد من المناطق الصينية ومنها منطقة شينجيانغ.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن زراعة القطن تجري على قدم وساق في أراضي منطقة شينجيانغ الواسعة مع حلول الربيع وارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الشبكة إلى أن المزارعين يستخدمون آلات بذر حبوب روبوتية مجهزة بنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية.

وتعمل تلك الآلات الروبوتية على زرع بذور القطن في الحقول بأسلوب تقني في غاية الدقة.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد جانبا من عملية زراعة القطن باستخدام المعدات الحديثة على مساحات تصل إلى نحو 90 ألف فدان.

وأكدت الشبكة الصينية أن استخدام هذه التقنيات يجعل معدل إنبات البذور أكثر من 90 في المئة ويوفر المياه بنسبة تزيد عن 90 في المئة.

تجري زراعة القطن على قدم وساق في أراضي منطقة #شينجيانغ الواسعة مع حلول الربيع وارتفاع درجات الحرارة. يستخدم المزارعون آلات بذار آلية مجهزة بنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية لزرع بذور القطن في الحقول، مما يظهر "أسلوبا تقنيا". #SpringSightpic.twitter.com/zuBJYBpsRR — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 12, 2022

المصدر: شبكة تلفزيون الصين