خامنئي: احتمال انتصار السعودية في اليمن "غير وارد"

رأى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن احتمال انتصار السعودية في اليمن "غير وارد"، وسأل السعودية: "لماذا تستمرون في حرب لن تنتصروا فيها وأنتم على يقين بذلك؟".

وقال خامنئي: "في القضية اليمنية لدي كلمة نصح للسادة السعوديين.. لماذا تستمرون في حرب لن تنتصروا فيها وأنتم على يقين بذلك؟ هل هناك احتمال لانتصار السعوديين في حرب اليمن؟ حتى احتماله غير وارد"، معتبرا أنه "بهمم الشعب اليمني، والشجاعة التي يظهرها القادة اليمنيين والمبادرات العملية التي يطرحونها في مختلف المجالات، لا توجد فرصة لانتصار الطرف الآخر".

وسأل السعوديين: "لماذا تستمر الحرب التي لا فرصة للنصر فيها؟ ابحثوا عن طريق لتخرجوا من هذه الحرب".

وعن الملف الفلسطيني، رأى خامنئي أن "الشباب الفلسطيني في أراضي 1948 استيقظ، ليس في المناطق البعيدة، بل في قلب فلسطين المحتلة، إنهم ينشطون ويبذلون الجهود ويعملون وسيستمر هذا، والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "فلسطين لن تموت، خلافا للسياسات الأمريكية ومن يتبعها من الذين أرادوا تناسي القضية الفلسطينية والتغافل عنها حتى ينسى الناس أنه كانت هناك أرضا تسمى فلسطين وأمة تسمى الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لكن خلافا لرغباتهم، أصبحت القضية الفلسطينية أكثر حضورا وحيوية يوما بعد يوم. ولا ريب أن هذا النهج سيستمر، وبتوفيق من الله وكما وعد سيكون النصر حليف الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT