كؤوس مشبوهة.. "الشاباك" يحقق في عملية صينية محتملة للتجسس على إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز "الشاباك" يتحقق مما إذا كانت الصين قد دست أجهزة تجسس في كؤوس تحافظ على الحرارة تم تقديمها كهدايا من سفارتها إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وحسب تقارير، فإن السفارة الصينية قدمت الكؤوس بمناسبة عيد "الفصح العبري" لعدد من الوزارات الحكومية، وأرسل أحدها إلى وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوريت فركاش هكوهين، وأظهر المسح الروتيني للكأس قبل تسليمها للوزيرة مكونا مشبوها وتم نقله إلى جهاز الأمن العام لفحصه.

كما تم إرسال كأس مماثلة لوزارة النقل للوزيرة ميراف ميخائيلي ويتم فحصه حاليا، حسب التقارير.

China gifted Israeli ministers with thermal cup. Israel suspects it's buggedhttps://t.co/e1F5qWyMlfpic.twitter.com/Mz2UChuH7O — avi scharf (@avischarf) April 12, 2022

وبعد الاشتباه، اتصل جهاز الأمن العام بوزارات حكومية أخرى لفحص كافة الكؤوس التي أرسلت للوزراء. وأفاد بعض الوزراء بأنهم لم يستلموا بعد الكؤوس التي وعدوا بها.

وتم جمع كافة الكؤوس من الوزارات الحكومية لتفتيشها، حيث صدرت تعليمات من الأجهزة الأمنية لجميع الوزارات وحتى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحسين الإجراءات الأمنية العادية بتفتيش كل ما يصل من الخارج وخاصة الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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وبحسب التعليمات، يجب إخضاع الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية وخاصة التي تصل من البعثة الصينية لتفتيش دقيق، وإدخالها للوزارات بعد تصريح أمني بذلك.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه "يجري التحقق من أن هذه محاولة للتجسس"، فيما رفض جهاز الشاباك التعليق.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الشاباك يحقق في القضية، حيث لم تتضح الصورة بعد".

من جانبها، وصفت السفارة الصينية هذه التقارير بأنها "شائعات لا أساس لها" نشرتها "قوى تريد تقويض العلاقات الإسرائيلية الصينية".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية