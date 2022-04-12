الدفاع الروسية: تدمير 32 هدفا أوكرانيا بضربات جوية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربات قواتها الجوية أصابت 32 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما استهدفت صواريخ عالية الدقة مرافق مهمة في مطار عسكري بغرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الثلاثاء، إنه خلال الليلة الماضية دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر مستودع ذخيرة وحظيرة محمية تحتوي على طائرات أوكرانية في مطار ستاروقنسطنطينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب البلاد، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة قرب قرية غافريلوفكا بمقاطعة كييف.

وذكر كوناشينكوف أن الأهداف التي دمرها الطيران الحربي الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية، تضم منظومة صواريخ مضادة للطائرات من ظراز Buk-M1 ورادارا للإضاءة والتوجيه لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300، بالإضافة إلى نقطة قيادة واحد و18 موقعا لتركيز المعدات العسكرية الأوكرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين بدون طيار في محيط مدينتي بيرديانسك وميليتوبول في جنوب أوكرانيا.

بذلك بلغ إجمالي الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و443 طائرة مسيرة، و2139 دبابة ومدرعة أخرى، و241 راجمة صواريخ، 917 قطعة من المدفعية الميدانية ومداف الهاون، بالإضافة إلى 2046 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية