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من بينها السعودية.. واشنطن ترفع 3 دول من قوائم الدول المحظور السفر إليها

مال وأعمال

من بينها السعودية.. واشنطن ترفع 3 دول من قوائم الدول المحظور السفر إليها
Globallookpress
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قررت واشنطن، تخفيف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.

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وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث من "المستوى 4، مرتفع جدا" إلى "المستوى 1: منخفض"، الذي يحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى تلك الوجهات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من "بنغلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".

المصدر: "سبق"

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