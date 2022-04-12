اليابان تفرض عقوبات إضافية على روسيا

أفاد بيان للخارجية اليابانية بأن طوكيو على خلفية الوضع في أوكرانيا، أدرجت مصرفي "سبيربنك" و"ألفا بنك" الروسيين بقائمة العقوبات الإضافية، وسيتم تجميد أصولهما، وحظر التعاملات معهما.

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علاوة على كل ذلك، تم فرض حظر على الاستثمار المباشر الجديد في روسيا.

وفي الشأن ذاته، ذكرت وكالة أنباء كيودو نقلا عن تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، أن حظرا على استيراد أنواع معينة من الأخشاب، وعدد من الآلات والكحول من روسيا يدخل حيز التنفيذ في 19 أبريل.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله: "سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجموعة السبع، ونعتزم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن في وقت سابق حظر استيراد أنواع معينة من الخشب والفودكا وعدد من الآلات من روسيا في ضوء الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي