اليابان ترفع "آزوف" الأوكرانية النازية من قائمة الإرهاب الدولية

أعلنت وكالة استخبارات الأمن العام اليابانية (PSIA) عن رفعها اسم كتيبة "آزوف" الأوكرانية المعروفة بتوجهاتها النازية من مرجعها الخاص بالإرهاب الدولي.

وأعربت الوكالة التابعة لوزارة العدل اليابانية في بيان صدر عنها أمس الجمعة عن "أسفها" إزاء ذكرها اسم "آزوف" في المرجع المذكور لعام 2021 ضمن قائمة التنظيمات اليمينية المتطرفة التي تتبع الإيديولوجيا النازية الجديدة.

وذكرت PSIA أن إدراج "آزوف" على المرجع جاء "بناء على تقييمات وسائل إعلام ومؤسسات بحثية يابانية وأجنبية مختلفة، دون إجراء تقييم مستقل من قبل الوكالة".

وتابعت الوكالة أنها قررت حذف اسم "آزوف" من هذا المجمع المنشور على موقعها الإلكتروني بغية "تفادي تداول معلومات مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه"، مشددة على أن هذه الكتيبة لم تصنف تنظيما إرهابيا في اليابان.

وتعد "آزوف" من أكبر التشكيلات النازية الجديدة ترعرعت في أوكرانيا بعد الإطاحة بحكومة الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، وأكد العديد من وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة، ارتكابها مخالفات جسيمة، منها أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج نطاق القضاء وغير ذلك.

ويأتي هذا القرار الياباني المثير للجدل على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT