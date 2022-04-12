اليابان تدرج بنات بوتين ولافروف في قائمة عقوباتها

أدرجت اليابان 398 فردا على قائمة عقوبات إضافية ضد روسيا، تضم ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا وماريا لافروفا، جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

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وذكرت الوثيقة اليابانية أن العقوبات تفرض على "ابنتي فلاديمير بوتين" و"زوجة وابنة سيرغي لافروف"، وتنص على تجميد الأصول.

وكانت روسيا أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، لـ"نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي