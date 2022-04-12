نيودلهي: كمية الطاقة الروسية التي تشتريها الهند في شهر أقل من التي تشتريها أوروبا في نصف يوم

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار أن الهند تشتري طاقة روسية بكميات أقل بكثير من أوروبا.

وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكية: "فيما يتعلق بإمدادات الطاقة من روسيا، فمن الأفضل الانتباه إلى أوروبا التي تشتري كمية الطاقة التي تحتاجها لضمان أمن الطاقة، ولكن إذا نظرنا إلى الأرقام، أنا أعتقد أن ما نشتريه شهريا أقل مما تشتريه أوروبا في نصف يوم".

وأشار جايشانكار إلى أن تكثيف أنشطة تحالف الحوار الأمني الرباعي يجلب الفائدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها.

وناقش وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين قضايا تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة ومكافحة الإرهاب.

المصدر: تاس