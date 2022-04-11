واشنطن تدعو دول العالم لمقاطعة الأسلحة وموارد الطاقة الروسية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع الدول للتخلي عن استيراد الأسلحة وحوامل الطاقة من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع بصيغة "2+2" لوزراء الخارجية والدفاع للولايات المتحدة والهند، يوم الاثنين: "نواصل دعوة جميع الدول لتجنب صفقات كبيرة لشراء الأسلحة الروسية، وخاصة على خلفية ما تقوم به روسيا في أوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على الهند بسبب شرائها أنظمة "إس 400" الروسية، قال بلينكن: "لم نتخذ بعد أي قرار بشأن العقوبات المحتملة أو الإعفاءات المحتملة منها".

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وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن العلاقات بين روسيا والهند كانت تتطور منذ عقود، لكن الآن ترغب واشنطن في أن تكون "شريكا مفضلا للهند في جميع المجالات تقريبا، بما فيها التجارة والتكنولوجيا والتعليم والأمن".

وبشأن استيراد موارد الطاقة من روسيا، قال الوزير الأمريكي: "بالطبع ندعو الدول لعدم شراء كميات إضافية من المحروقات من روسيا. ولكل دولة ظروف خاصة بها، ولها احتياجاتها، لكننا نريد ألا يزيد شركاؤنا وحلفاؤنا من حجم مشترياتها للمحروقات الروسية".

وشارك في الاجتماع الأمريكي الهندي بواشنطن وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن وسوبرامنيام جاي شانكار، ووزيرا الدفاع لويد أوستن وراجناث سينغ.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد دعت الهند للتخلي عن واردات النفط والغاز من روسيا، وحذرتها من "العواقب" في حال استمرار نيودلهي بشراء المحروقات الروسية.

المصدر: تاس