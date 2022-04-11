محادثات "صريحة" بين بايدن ومودي لم تسفر عن تقارب بملف أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات "صريحة" عبر الفيديو، فيما لا يبدو أنها قرّبت مواقف البلدين تجاه أوكرانيا.

وقالت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الزعيمين أجريا محادثة "دافئة" وخصوصا "صريحة" استمرت حوالي ساعة يوم الاثنين، والعبارة الأخيرة تعكس في العرف الدبلوماسي قدرا من التوتر.

وردا على أسئلة حول مشتريات الهند من الطاقة الروسية وعدم تصويتها لإدانة موسكو في الأمم المتحدة، شددت المسؤولة الأمريكية على أن "الهند تتخذ قراراتها بنفسها".

غير أن المسؤولة الكبيرة حذرت من أنه "لا نعتقد أن على الهند تسريع أو زيادة مشترياتها من الطاقة الروسية" التي لا تمثل في الوقت الحالي سوى جزءا صغيرا جدا من إجمالي وارداتها.

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وأكدت المسؤولة أن واشنطن والهند "ستواصلان مشاوراتهما الوثيقة".

وأشاد الرئيس الأمريكي في بداية الاجتماع الافتراضي بـ"العلاقة العميقة" بين البلدين وأعرب عن رغبته في "مواصلة المشاورات الوثيقة" في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وشكر مودي من جهته بايدن على مبادرته بطلب هذا الاجتماع، مؤكدا أن البلدين "شريكان طبيعيان".

ووصف رئيس الوزراء الهندي الوضع في أوكرانيا بأنه "مقلق للغاية"، مشيرا إلى أن الهند تدعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا مع استمرارها في تسليم كييف مساعدات طبية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الهند مؤخرا بأنها "مترددة" في مواجهة روسيا، وذلك على خلفية امتناع الهند عن التصويت على قرارات تدين موسكو في الامم المتحدة.

المصدر: فرانس برس