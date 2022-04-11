السفير الروسي في لندن: العلاقات الروسية البريطانية ضاقت جدا

قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، إن العلاقات بين موسكو ولندن ضاقت بشكل كبير ولا يوجد مسار تفاوضي بين الجانبين.

وردا على سؤال حول تقييم المستوى الحالي للعلاقات الروسية البريطانية، أكد الدبلوماسي أنه "لا يوجد شيء خاص لتقييمه".

وأضاف في تصريح لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "علاقاتنا الآن ذات طبيعة فنية، تتعلق أكثر بتقديم الخدمات للمواطنين، والحفاظ على عمل السفارات. وبدون شك التواصل مستمر ليس فقط عبر الخطوط الدبلوماسية المدنية، ولكن لدينا أيضا ملحق عسكري يعمل هنا. لقد ضاقت العلاقات كثيرا، ويمكن القول إن هناك أسبابا لذلك. ولا يوجد مسار تفاوضي".

المصدر: نوفوستي