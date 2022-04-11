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البنتاغون يعلق على تدمير منظومة "إس-300" في أوكرانيا

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البنتاغون يعلق على تدمير منظومة
Legion-Media Jeremy Christensen
البنتاغون
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أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أدلة تؤكد تدمير الجيش الروسي صواريخ "إس-300" التي أرسلتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا مؤخرا.

وقال: "لقد رأينا غارة جوية أمس على مطار دنيبر الدولي ونعتقد أنه تم تدمير جزءا من بنيته التحتية لكن ليس لدينا دليل على أنهم دمروا منظومة "إس-300"، وليس لدينا دليل إذا كانت هذه المنظومة سلوفاكية".

وأعلنت سلوفاكيا في وقت سابق نقلها منظومة "إس-300" لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة باتت موجودة هناك وتم نقلها بسرية تامة خلال اليومين الماضيين.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وأعلنت اليوم أنها دمرت في مطار دنيبر وسط أوكرانيا صواريخ "إس-300" التي أرسلتها سلوفاكيا لكييف، بصواريخ فرط صوتية. 

المصدر: نوفوستي

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