البنتاغون يعلق على تدمير منظومة "إس-300" في أوكرانيا

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أدلة تؤكد تدمير الجيش الروسي صواريخ "إس-300" التي أرسلتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا مؤخرا.

وقال: "لقد رأينا غارة جوية أمس على مطار دنيبر الدولي ونعتقد أنه تم تدمير جزءا من بنيته التحتية لكن ليس لدينا دليل على أنهم دمروا منظومة "إس-300"، وليس لدينا دليل إذا كانت هذه المنظومة سلوفاكية".

وأعلنت سلوفاكيا في وقت سابق نقلها منظومة "إس-300" لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة باتت موجودة هناك وتم نقلها بسرية تامة خلال اليومين الماضيين.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وأعلنت اليوم أنها دمرت في مطار دنيبر وسط أوكرانيا صواريخ "إس-300" التي أرسلتها سلوفاكيا لكييف، بصواريخ فرط صوتية.

المصدر: نوفوستي