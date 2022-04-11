رئيس وزراء التشيك السابق يعارض إنشاء قاعدة أمريكية في بلاده

أعرب رئيس الوزراء التشيكي السابق زعيم أقوى حركة معارضة "آنو" أندريه بابيتش عن اعتراضه على فكرة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده، بموجب اقتراح وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا.

وكتب على "تويتر": "لماذا يجب علينا إنشاء بعض القواعد هنا، عندما نساعد في إنشاء هذه القواعد في سلوفاكيا، حيث يتم إنشاء وحدة الناتو تحت قيادة جمهورية التشيك؟.. أنا أتحدث عن نفسي أن هذا غير ضروري، وأنا لا أؤيد هذا، لأنني أعتبره بلا جدوى".

وأضاف: "ليس لدي معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لإنشاء قاعدة في جمهورية التشيك، وعلى أية حال، أعتقد أن هذا موضوع حساس للغاية".

وشدد بابيش على أنه "من الأفضل إجراء استفتاء حول هذه المسألة".

وأعلنت تشيرنوخوفا يوم السبت الماضي، إن "التشيك، وعلى غرار سلوفاكيا المجاورة، يمكنها فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القواعد العسكرية في جمهورية التشيك من قبل القوات الأمريكية".

وأضافت: "أنوي إثارة هذه القضية أثناء زيارتي إلى واشنطن، بعد عطلة عيد الفصح".

واقترحت الوزيرة التشيكية "إنشاء قاعدة أمريكية في الجمهورية"، والذي دعمه جميع قادة الائتلاف الحاكم، باستثناء رئيس حزب "القراصنة" إيفان بارتوش.

وقال: "برأيي يجب معالجة قضايا الدفاع الأوروبي، أولاً وقبل كل شيء، مع الشركاء الأوروبيين".

المصدر: "نوفوستي"