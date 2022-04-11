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موسكو تتعهد بالرد على طرد 6 دبلوماسيين روس من باريس

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موسكو تتعهد بالرد على طرد 6 دبلوماسيين روس من باريس
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستردّ بالشكل المناسب على ممارسات باريس ضد الدبلوماسيين الروس في فرنسا.

وقالت إن "روسيا ستتخذ إجراءات الرد على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس آخرين".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق من الاثنين، أنه تم إعلان ستة دبلوماسيين روس "غير مرغوب فيهم" في فرنسا، موجهة لهم تهما تتعلق بـ"تنفيذ أعمال مناقضة لمصالح الأمن القومي الفرنسي".

المصدر: "نوفوستي"

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