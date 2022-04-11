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باريس تعلن 6 دبلوماسيين روس "شخصيات غير مرغوب فيها"

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باريس تعلن 6 دبلوماسيين روس
AFP JOEL SAGET
العاصمة الفرنسية باريس - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ستة دبلوماسيين روس يعملون في باريس شخصيات "غير مرغوب فيها".

وجاء في بيان الوزارة: "بعد تحقيق مطول، أبلغت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، عن عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية في فرنسا، وأن 6 أشخاص روس عملوا تحت غطاء دبلوماسي ونفذوا أعمالا مناقضة لمصالح الأمن القومي، وقد أبلغوا أنهم أشخاص غير مرغوب فيه".

وأضاف: "تم إبلاغ الوزير المستشار بالسفارة الروسية الذي تم استدعاؤه الى وزارة الخارجية الفرنسية مساء الاثنين، جرى إبلاغه بقرار طرد 6 دبلوماسيين روس".

المصدر: "تاس"

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