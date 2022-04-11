بوليانسكي: الفيديو الأوكراني بأسلوب "داعش" يؤكد أهمية عمليتنا العسكرية

أشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن الفيديو المصور في أوكرانيا بأسلوب الإرهابيين، يشهد على أهمية العملية العسكرية الروسية.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "كما أصبح معروفا، أطلقوا في أوكرانيا إعلانا للخدمة العامة مشابها لمقاطع الفيديو التي روجها إرهابيو "داعش".. في الإعلان، أعربت الممثلة الأوكرانية أندريانا كوريليتس عن تصريحات متطرفة وابتسمت وهي تذبح رجلا يرتدي زيا عسكريا بمنجل".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يرتبط به هذا الفيديو هو إرهابيو داعش، الذين وزعوا مقاطع فيديو لهم وهم يدقون أعناق ضحاياهم".

وتابع: "أنه لأمر محزن أن أوكرانيا قد غرقت في القسوة الجامحة، في التطرف الأعمى.. والتطرف الذي لا يتخلف عن أساليب داعش. عند رؤية ذلك، تصبح مقتنعا فقط بالحاجة وليس للبديل عن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا".

وأشار إلى أن "هذه العملية ضرورية من أجل مستقبل أوكرانيا وروسيا، وجوار أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"