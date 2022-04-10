ممثلة أوكرانية تصور فيديو يدعو لقتل الروس على طريقة "داعش"

صورت ممثلة أوكرانية فيديو يتضمن إهانات وتهديدات ودعوات لتنفيذ أعمال عدائية ضد المواطنين الروس على طريقة تنظيم "داعش" الإرهابي، وشاركت الفيديو منظمات أمريكية على مواقع التواصل.

وأفادت قناة "الحرب ضد التزييف" على تطبيق "تيليغرام" بأن "الحبكة التي اعتمدت في سيناريو المقطع تذكرنا بعمليات الإعدام التي كان ينفذها إرهابيو تنظيم "داعش".

ولفتت القناة إلى أن الفيديو يظهر ممثلة أوكرانية ترتكب مجزرة يسبقها خطاب موجه إلى الروس، ودعوات إلى العنف وتهديدات ضد النساء الروسيات.

وأشارت إلى أنه تمت ترجمة الفيديو إلى اللغة الإنجليزية، فيما شاركت بعض المنظمات الأمريكية الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكّرت القناة بأن العالم كله دان تنظيم "داعش" الإرهابي جراء الفيديوهات من هذا النوع.

المصدر: "نوفوستي"