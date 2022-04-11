كندا تفرض عقوبات على 33 منشأة دفاعية روسية

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على 33 منشأة دفاعية روسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أعلنت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، اليوم، أن كندا تفرض عقوبات جديدة... على 33 منشأة تابعة لمجال الدفاع الروسي".

وتدل قائمة العقوبات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الكندية على أن العقوبات الجديدة تشمل مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في مدينة كولومنا الذي يقوم بإنتاج المعدات العسكرية بما فيها أنظمة صواريخ "إسكندر" وشركة "كروندشتادت" المصنعة للطائرة بدون طيار وكذلك معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومصنع غاغارين للطيران بمدينة كومسومولسك على نهر آمور ومصنع كورغان لبناء الآلات، ومصنع "إيستوك"، و"مكتب تصميم الهندسة الخاصة" وغيرها.

المصدر: نوفوستي