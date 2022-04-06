 
مباشر

كندا تضيف أسماء رجال أعمال بارزين إلى قائمة عقوباتها ضد روسيا

مال وأعمال

كندا تضيف أسماء رجال أعمال بارزين إلى قائمة عقوباتها ضد روسيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sr7q

قررت حكومة كندا فرض عقوبات على ثمانية رجال أعمال روس آخرين، وواحد من المسؤولين العسكريين الروس، وذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وتشمل القائمة فلاديمير بوتانين أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نورنيكل"، ورجل الأعمال فيكتورفكسيلبيرغ، وكذلك كيريل شمالوف، أحد المساهمين في شركة "سيبور"، ورئيس شركة "نوفتيك" ليونيد ميخلسون.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الكندي يبحث مع رئيس المكسيك الوضع في أوكرانيا
رئيس الوزراء الكندي يبحث مع رئيس المكسيك الوضع في أوكرانيا

وضمت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية أيضا، رجل الأعمال دميتري بومبيانسكي، وغالينا بومبيانسكايا، ورجل الأعمال ألكسندر فينوكوروف، ورئيس مجلس إدارة "روساغرو" فاديم موشكوفيتش، ورئيس مديرية المخابرات العامة بهيئة الأركان العامة الروسية (GRU) إيغور كوستيوكوف.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا