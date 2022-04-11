تحت عنوان "مارين لوبان وإيمانويل ماكرون، برنامجان متعارضان تماما"، أوضحت صحيفة "لو موند" (LE MONDE) أنه بعد 5 سنوات، ملصق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بقي هو نفسه".

وفي تقرير لها، أفادت الصحيفة بأن الرئيس الفرنسي المنتهيىة ولايته، إيمانويل ماكرون، ومنافسته اليمنية، مارين لوبان، احتلا المراكز الأولى في الجولة الأولى من التصويت يوم أمس الأحد 10 أبريل"، لافتة إلى أنه "سيتعين على الناخبين أن يقرروا في 24 أبريل بين مشروعين، على العموم، متعارضين جذريا، حتى لو كانت موضوعات معينة من التقارب موجودة".

وأشارت "لو موند" (LE MONDE) في تقريرها إلى مواضيع البرامج الانتخابية للمرشحين، والاختلافات فيما بينهما، كالآتي:

معارضة كبيرة على المعاشات:

- يتشارك المرشحان النهائيان في الجولة الثانية بعض التقارب في وجهات النظر حول الاقتصاد، وهكذا، ينادي كلاهما بسياسة اقتصادية تكون في بعض الأحيان ليبرالية وتدخلية في بعض الأحيان، وكلاهما يؤيد أيضا تخفيض ضريبة الميراث وإلغاء رسوم الترخيص السمعي البصري.

ومع ذلك، تبرز مارين لوبان عن إيمانويل ماكرون في بعض النقاط، على سبيل المثال، تدعو إلى إلغاء الضريبة على الثروة العقارية لاستبدالها بضريبة جديدة على الثروة المالية، وتقترح خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5.5% على الطاقة، كما أنها تريد أيضا إعادة تأميم الطرق السريعة.

في حين أن إيمانويل ماكرون يريد مضاعفة مبلغ المكافأة الاستثنائية المعفاة من الرسوم والضرائب ثلاث مرات، كما يريد أن يشترط دفع "RSA" إلى "نشاط فعال" وتكييف قواعد التأمين ضد البطالة وفقا لحالة سوق العمل.

قبل كل شيء، يختلف المرشحان حول المعاشات التقاعدية، والتي من المحتمل أن تكون أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش بين الجولتين، تدافع مرشحة حزب "التجمع الوطني" عن سن تقاعد قانوني يبلغ 60 عمًا (لأولئك الذين عملوا قبل سن 20 ولمدة أربعين عاما)، أما إيمانويل ماكرون، يريد رفعه إلى 65 وما زال يفكر في إصلاح نظام التقاعد الأوسع.

في الاتفاق على الطاقة النووية وليس على الطاقات المتجددة:

يدافع إيمانويل ماكرون في برنامجه عن إحياء الصناعة النووية الفرنسية، من خلال بناء أول 6 محطات طاقة من الجيل الجديد، كما أنها مواتية لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (بما في ذلك خمسين مزرعة رياح بحرية بحلول عام 2050) بالإضافة إلى الهيدروجين، ويريد فرض ضريبة الكربون على حدود أوروبا وعرض تأجير السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.

من جانبها، تؤيد مارين لوبان الطاقة النووية، ومن ناحية أخرى، تريد وقف الدفع على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما يتضمن برنامجها أيضا الاعتراف الدستوري بالوضع القانوني للحيوانات.

وقد تم انتقاد كلا المرشحين من قبل العديد من المنظمات المستقلة بسبب أوجه القصور في مقترحاتهم البيئية، حيث شكك مركز الفكر "The Shift Project" في "مصداقية الاستراتيجية المقترحة" من قبل مارين لوبان فيما يتعلق بالتحول البيئي، أما إيمانويل ماكرون فأجابهم متأخرا، ولم تحلل الجمعية برنامجه، وشككت شبكة العمل المناخي أيضا في التزامات المرشحين النهائيين في الانتخابات الرئاسية في تحليلها لبرامجهم البيئية.

استفتاء ضد مناقشة دائمة كبيرة:

الإصلاحات المؤسساتية التي أرادتها مارين لوبان ثوابت في برنامج التجمع الوطني..أولا، استخدام الاستفتاء للسماح للتصويت الشعبي بالبت في أسئلة معينة، سواء تم بمبادرة من الحكومة أو من الناخبين، مع استفتاء مبادرة المواطنين..تريد المرشحة اليمينية المتطرفة أيضا تقديم التمثيل النسبي والعودة إلى فترة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.

إيمانويل ماكرون، من ناحية أخرى، ليس مؤيدا كبيرا للاستفتاء..لم يستخدمه خلال فترة ولايته البالغة خمس سنوات، غير أنه تحول إلى التشاور منذ أزمة "السترات الصفراء"..خلال حملته الانتخابية، أكد مرشح الرئيس في عدة مناسبات أنه يريد إشراك المواطنين بشكل أكبر في صنع القرار السياسي ، من خلال "نقاش رئيسي جديد"، والذي سيكون "دائما" ، حول الإصلاحات الرئيسية.

اختلاف واضح بشأن أوروبا في عام 2022:

كما في عام 2017 ، يقدم إيمانويل ماكرون نفسه كمرشح مؤيد لأوروبا بشكل علني، إذ استغل الرئيس المنتهية ولايته الرئاسة الفرنسية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على هذا المحور من برنامجه، ويقترح على وجه الخصوص ضمان استقلالية الطاقة في أوروبا وتقوية قدرات الجيوش الأوروبية وتنسيقها.

لم تعد مارين لوبان تقترح بشكل مباشر مغادرة الاتحاد الأوروبي أو التخلي عن اليورو، لكن المرشحة اليمينية لا تزال تواجه صعوبة على هذا الأساس، لأن جزءا كبيرا من برنامجها سيبقى، كما هو، غير قابل للتطبيق في إطار المعاهدات الأوروبية الحالية..رسميا ، تسعى لإعادة التفاوض على هذه النصوص، لكنها تدعي أيضا أنها تريد تكريس تفوق القوانين الفرنسية على القوانين الأوروبية، في خطر استبعاد فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

السياسة الخارجية موضوع آخر للانقسام:

أعرب إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، عن رغبتهما في التوصل إلى حل سريع للحرب في أوكرانيا، ورفضا أن تصبح فرنسا طرفا في الحرب، لكن في حين كان الرئيس الحالي قوة دافعة في تنفيذ العقوبات ضد روسيا، تعتقد رئيسة "التجمع الوطني" أن هذه العقوبات تهدد القوة الشرائية للفرنسيين.

لا يرغب إيمانويل ماكرون في قطع الحوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بينما مارين لوبان، التي يواصل حزبها سداد قرض لدائن روسي، تذهب إلى أبعد من ذلك، وتقترح في برنامجها السعي إلى "تحالف مع روسيا بشأن بعض القضايا الجوهرية" مثل الأمن الأوروبي.

المرشحان في الجولة الثانية مهتمان برغبة الكرملين في ألا تنضم أوكرانيا إلى الناتو، ولكن على عكس الرئيس المنتهية ولايته، تقوم لوبان أيضا بحملة من أجل مغادرة فرنسا لقيادة فرنسا الموحدة في نهاية الحرب في أوكرانيا، باسم الاستقلال والسيادة العسكرية.

كما يعارض المرشحان النهائيان للانتخابات الرئاسية معاهدات التجارة الحرة.

وعدت المرشحة السيادية بمعارضة المعاهدات قيد التفاوض، مثل "CETA"، والتي يجب أن تكون ملزمة للاتحاد الأوروبي وكندا ، بينما يعتقد إيمانويل ماكرون أن هذه الاتفاقية تسير "في الاتجاه الصحيح" ويجب أن تكتمل، على الرغم من الانتقادات الموجهة لها، والتأثير البيئي المحتمل.

فيما يتعلق بالهجرة، مارين لوبان أكثر راديكالية:

يقف إيمانويل ماكرون مثل مارين لوبان على خط يتألف من تقييد حق اللجوء. الأول يقترح تسهيل إبعاد المتقدمين المرفوضين، والثاني يتطلب أن يتم تقديم هذه الطلبات من المنبع إلى السفارات الفرنسية في الخارج، قبل أي هجرة.

وبالمثل، فإن المرشحين مؤيدان لتشديد الوصول إلى الجنسية الفرنسية، وإن كان بنسب مختلفة.

يريد الرئيس المنتهية ولايته أن يشترط إتقان اللغة الفرنسية، ومنافسته تريد إلغاء حق الأرض والحصول على الجنسية تلقائيا عن طريق الزواج..كما تعتزم أن يدرج في الدستور الظروف المؤدية إلى إسقاط الجنسية.

هذا وتؤيد مارين لوبان الطرد المنهجي لـ "المجرمين غير القانونيين والمنحرفين والمجرمين الأجانب"، فضلاً عن القصر غير المسجلين، وتدعي توفير أكثر من 15 مليار يورو سنويا من خلال تطبيق "تفضيلها الوطني" على المساعدة الاجتماعية، من خلال استبعاد المستفيدين الأجانب (الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الحالي ، وبالتالي يتطلب مراجعة دستورية).

تناقض أقل وضوحا في القضايا الاجتماعية:

فيما يتعلق بالتعليم، يريد الرئيس المنتهية ولايته زيادة رواتب المعلمين مقابل مهام جديدة، بينما تنوي مارين لوبان رفعها دون قيد أو شرط بنسبة 3% سنويا، مما يحد من عدد الطلاب في الفصل إلى عشرين طالبا في الصف الابتدائي وثلاثين طالبا للزميل.

وفيما يتعلق بالتعليم يعتزم ماكرون إعادة إدخال الرياضيات في النواة المشتركة في المدرسة الثانوية، وإصلاح المسار المهني وتعزيز التعلم، بينما ترغب لوبان قبل كل شيء في العودة إلى إصلاح البكالوريا، لتحويل البراءة إلى امتحان توجيهي وإلغاء تدريس اللغات والثقافات الأصلية.

افتتح إيمانويل ماكرون، خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، المساعدة الطبية على الإنجاب لجميع النساء، في حين عارضته مارين لوبان.

لم تعد مرشحة حزب "التجمع الوطني" تقترح، على عكس عام 2017، إلغاء زواج الأزواج من نفس الجنس، ولكن تقديم استفتاء مبادرة المواطنين يمكن أن يكون وسيلة لإعادة فتح بعض هذه المناقشات.

يريد الرئيس المنتهية ولايته، الذي جعل المساواة بين الجنسين "قضية عظيمة لفترة خمس سنوات"، تعميم مؤشر للمساواة المهنية، مصحوبا بعقوبات مالية على الشركات غير المتكافئة.

مارين لوبان، التي أعلنت في وقت متأخر عن تأييدها لقانون عام 2000 بشأن المساواة بعد أن عارضته لفترة طويلة، لم تقم بحملة بشأن هذه القضايا.

فيما يتعلق بموضوع العنف الأسري، من ناحية أخرى، تؤيد محاكمة الأزواج والزوجات السابقين العنيفين بشكل أسرع، في حين يريد الرئيس المنتهية ولايته إنشاء ملف لمرتكبي العنف الأسري.

وسلط كلا المرشحين الضوء على معارضتهما للإسلام الراديكالي، حيث ينوي ماكرون محاربة "الانفصالية" ، من خلال التحكم الصارم في التمويل الأجنبي للطائفة، بينما تذهم مارين لوبان إلى أبعد من ذلك، وتدعو إلى حظر ارتداء الحجاب في الشارع وأثناء مرافقي المدرسة.