"هذه المرة الوضع خطر جدا".. ما رأي الإعلام الفرنسي في نتائج ومستقبل "المبارزة" بين ماكرون ولوبان؟

ركزت الصحف الفرنسية في عناوينها على "المبارزة" المقبلة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومنافسته بالانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية، المرشحة اليمينية، مارين لوبان.

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وبنسختها الوطنية "لو باريزيان - اوجوردوي آن فرانس" Le Parisien/Aujourd'hui en France،، برز عنوان "مباراة الإياب"، في عنوان صحيفة "لو باريزيان" مع ترجيح فوز ماكرون، كما في مباريات كرة القدم.

في حين كتب أليكسي بريزي في صحيفة "لو فيغارو" Le Figaro: "مباراة ماكرون-لوبن، مباراة الإياب التي يبدو أن الفرنسيين لم يرغبوا بها، ستحصل بالفعل".

أما بالنسة للصحف اليسارية، فقد تأسفت على نتائج الدورة الأولى، لتكتب صحيفة "ليبيراسيون" (Libération) في عنوانها الرئيسي "هذه المرة، الوضع خطر جدا"، بينما كتبت "لومانيتي" (L'Humanité): "ليس هي" (Pas elle)، مع استبدال حرفي "اللام" في الكلمة الفرنسية بشعلتي نار من شعار حزب "التجمع الوطني" الذي تقوده مارين لوبن".

كما أنه وردت على الصفحات الرئيسية لعدة صحف يومية وطنية ومحلية فكرة المواجهة مع صور المتأهليْن للدورة الثانية، منها "المواجهة" (صحيفة نور ايكلير Nord éclair) و"المبارزة" (صحيفة لا كروا La Croix)، و"وجها لوجه من جديد" (صحيفة سود ويست Sud Ouest).

وفي صحيفة "لا مونتانيه" (La Montagne)، كتبت الصحفية صوفي لوكلانشي: "يلتقي التعطيل والشعبوية الاجتماعية وجها لوجه بعد جولة أولى (تقريبا) كانت نتائجها متوقعة وحملة هامدة لا بل صامتة، وكأن شيئا لم يحدث خلال ولاية ماكرون التي تميزت بأكثر الأحداث إثارة للقلق التي عرفتها البلاد منذ عقود".

هذا وكتب جيروم شابوي في صحيفة "لا كروا" (La Croix): "إن الانقسام الخطر الذي ظهر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة تأكد".

وبحسب ما كتب دافيد غيفار في صحيفة "كوريه بيكار" (Courrier Picard) في نص بعنوان "ماكرون يواجه صعوبات"، فإن الرئيس المنتهية ولايته يتمتع "بطوق حصانة: الحرب في أوكرانيا منعته على ما يبدو من الدخول في المناقشات (في الدورة الأولى) ومن الدفاع عن حصيلة ولايته أو تقديم برنامج انتخابي. لعب هذه الورقة في الدورة الأولى، لكنه لن يتمكن من ذلك في الدورة الثانية..عليه دخول الحلبة".

وفي وقت سابق أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبينت النتائج الأولية أن ماكرون حصل على 28.5%، فيما حصلت لوبان على 23.6% من أصوات الناخبين.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجري يوم 24 أبريل المقبل.

المصدر: RT + "فرانس برس"