نائب أوكراني سابق يصف حادث بوتشا بأنه "مسرحية بالجثث" - فيديو

وصف النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية، بأنه "مشهد من مسرحية بالجثث".

وكتب تعليقه على "تيليغرام"، مرفقا إياه بـ"مقطع فيديو يقوم فيه الجيش الأوكراني بسحب جثة المتوفى على حبل على طول الطريق".

وأضاف: "تأكيد آخر على تحضير وإقامة (مسرحية بالجثث) في بوتشا من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، قبل وصول الممثل زيلينسكي مع صحفيين أجانب".

وتابع: "المشاهد التي ظهرت عن طريق الخطأ على القناة التلفزيونية الرئاسية، ثم تم حذف كل شيء بالطبع، توضح كل الأسرار، وبما أن هؤلاء قد أزالوا المقاطع، فكما يقول المثل: لا تحرسوا، لا تغشوا!".

وقال: "أولا حرس الحدود، ثم النساء العاملات في المدونات، ثم الجثث التي تلوح بأيديها، ثم صواريخ تحمل أرقام تسلسلية تثبت أنها أوكرانية".



المصدر: RT + "تيليغرام"