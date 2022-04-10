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دونيتسك: إجلاء 47 بحارا من سفينتين حاصرهما النازيون في ماريوبول - صور

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دونيتسك: إجلاء 47 بحارا من سفينتين حاصرهما النازيون في ماريوبول - صور
Legion-Media Mykhailo Palinchak
ميناء ماريوبول - أرشيف
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أعلنت القيادة العامة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية إجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزهم عناصر كتيبة "آزوف" النازية في ميناء ماريوبول.

وكتبت على "تيليغرام": "البحارة من مواطني روسيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا، ولم يتمكنوا من مغادرة منطقة القتال في الوقت المناسب بسبب الألغام التي زرعها النازيون الذين اتخذوهم درعا بشرية".

وذكرت دونيتسك في وقت سابق أن النازيين استولوا على سفينتين أجنبيتين في ماريوبول، واحتجزوا بحارتهما.


المصدر: "نوفوستي" + وكالات

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