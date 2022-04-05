"دونيتسك الشعبية": القوميون المتطرفون الأوكرانيون يدمرون سفنا أجنبية في ميناء ماريوبول

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين الذين يسيطرون على ميناء ماريوبول على ساحل بحر آزوف شرعوا في تدمير السفن الأجنبية التي منعوها من الخروج منه.

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وقالت الشرطة الشعبية (القوات المسلحة) التابعة للجمهورية عبر قناتها في "تليغرام" اليوم الثلاثاء إنها لديها معلومات عن نشوب حريق وتصاعد دخان على متن سفينة "آزبورغ" التركية التي ترفع علم الدومينيك والتي يتواجد على متنها 12 مواطنا أوكرانيا.

وجاء في بيان للشرطة الشعبية أن "القوميين المتطرفين وخبراء العمليات الإعلامية والنفسية في القوات المسلحة الأوكرانية يعملون على إعداد مواد ملفقة من أجل اتهام العسكريين الروس وأفراد الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك بارتكاب أعمال وحشية".

ولم تستبعد الشرطة الشعبية أن السفن الأجنبية "يتم تدميرها مع طواقمها بهدف تقديم ذلك على أنه نتيجة القصف الروسي"، مشيرة إلى أن الجيش الروسي وقوات الجمهورية تستهدف المواقع النارية للقوميين المتطرفين بتوجيه "ضربات دقيقة" إليها.

وبحسب البيان فإن كييف تتجاهل طلبات رسمية حول "إجلاء ست سفن أجنبية كان القوميون المتطرفون قد عمدوا إلى احتجازها مع طواقمها عبر وضع الألغام في محيط الميناء، وذلك قبل بدء العملية الخاصة (الروسية في أوكرانيا)".

المصدر: "نوفوستي"