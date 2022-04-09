قناة إيطالية تكشف بالصدفة أن الصاروخ الذي ضرب محطة قطارات كراماتورسك أوكراني

كشف تقرير مصور لقناة "La7" الإيطالية من محطة القطارات في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا الرقم التسلسلي لصاروخ "توتشكا-أو" الذي ضرب المحطة، وزعمت كييف أنه روسي.

وفي التقرير الذي سمح للقناة الإيطالية بتصويره في المحطة ظهر رقم الصاروخ التسلسلي "Ш91579"، ومن خلال مقارنة أجراها محللون ومواقع روسية تبين أن الصواريخ من نفس سلسلة الصواريخ التي ضربت مدنا مختلفة في دونباس، وتتهم كييف بها روسيا، التي أعلنت مرارا أن جيشها لا يستخدم هذا النوع من الصواريخ.

وحسب موقع "LostArmour" فقد تم إطلاق مثل هذه الصواريخ على مدن في دونباس مثل خارتسيزسك في 04.09.2014 صاروخ رقم "Ш915622" والتشيفسكي في 02.02.2015 صاروخ رقم "Ш91565" ولوغفينوفا في 13.02.2015 صواريخ رقم "Ш91566, Ш915527, Ш915328" وبيرديانسك في 19.03.2022 صاروخ رقم "Ш915611" وميليتوبول في "17.03.2022" صاروخ رقم "Ш915516".

وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في وقت سابق، أن "حصيلة ضحايا محطة كراماتورسك بلغت 50 قتيلا و87 جريحا، وبين القتلى 5 أطفال".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة القطارات في مدينة كراماتورسك التي تسيطر عليها قوات كييف بجمهورية دونيتسك بصاروخ (توتشكا أو) التكتيكي، مشيرة إلى أن آلاف المدنيين تجمعوا في المحطة بانتظار إجلائهم عن المنطقة لحظة سقوط الصاروخ صباح الجمعة.

المصدر: وكالات