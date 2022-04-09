 
مباشر

موسكو: الاتحاد الأوروبي صار قسما للعلاقات الاقتصادية تابعا للناتو

أخبار العالم

موسكو: الاتحاد الأوروبي صار قسما للعلاقات الاقتصادية تابعا للناتو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ss3r

نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، الذي تمنّى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا دبلوماسيا.

وقالت زاخاروفا: " هذا ما آل إليه الاتحاد الأوربي .. لقد تحول من تكتل اقتصادي ضخم إلى قسم للعلاقات الاقتصادية تابع للناتو".

إقرأ المزيد
لأول مرة في التاريخ ..
لأول مرة في التاريخ .. "الواجهة الدبلوماسية" للاتحاد الأوروبي يتمنى حلا عسكريا للحرب في أوكرانيا

و جاء تعليق زاخاروفا ردا على تصريحات بوريل في أعقاب زيارته لكييف، حيث أعرب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا، وقال: "هذه الحرب يجب أن تحسم في ساحة المعركة".

ولم يدل قادة الاتحاد الأوروبي بتصريحات حول أولوية النصر العسكري على الحل السياسي للصراع سواء أثناء الحرب في يوغوسلافيا أو في ليبيا أو في أفغانستان، علاوة على ذلك، لم تصدر مثل هذه التصريحات خلال غزو التحالف الأمريكي للعراق عام 2003، وهو ما نددت به الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي على أساس أنها تستند إلى معلومات مضللة وأطروحات كاذبة حول وجود أسلحة دمار شامل في بغداد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا