موسكو: الاتحاد الأوروبي صار قسما للعلاقات الاقتصادية تابعا للناتو

نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، الذي تمنّى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا دبلوماسيا.

وقالت زاخاروفا: " هذا ما آل إليه الاتحاد الأوربي .. لقد تحول من تكتل اقتصادي ضخم إلى قسم للعلاقات الاقتصادية تابع للناتو".

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و جاء تعليق زاخاروفا ردا على تصريحات بوريل في أعقاب زيارته لكييف، حيث أعرب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا، وقال: "هذه الحرب يجب أن تحسم في ساحة المعركة".

ولم يدل قادة الاتحاد الأوروبي بتصريحات حول أولوية النصر العسكري على الحل السياسي للصراع سواء أثناء الحرب في يوغوسلافيا أو في ليبيا أو في أفغانستان، علاوة على ذلك، لم تصدر مثل هذه التصريحات خلال غزو التحالف الأمريكي للعراق عام 2003، وهو ما نددت به الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي على أساس أنها تستند إلى معلومات مضللة وأطروحات كاذبة حول وجود أسلحة دمار شامل في بغداد.

المصدر: نوفوستي