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كازاخستان تؤكد الالتزام بتعزيز شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة

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كازاخستان تؤكد الالتزام بتعزيز شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة
Sputnik
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أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن سفير البلاد لدى الولايات المتحدة، يرزان أشيكباييف، أكد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الالتزام بتعزيز شراكة استراتيجية موسعة بين البلدين.

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وذكر في إفادة بهذا الشأن أن "سفير كازاخستان لدى الولايات المتحدة، يرزان أشيكباييف، خلال حدث بروتوكولي في البيت الأبيض في 4 أبريل 2022، أجرى محادثة قصيرة مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، نقل خلالها تمنياته الحارة نيابة عن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، مؤكدا على التزام كازاخستان بتعزيز شراكة استراتيجية موسعة مع الولايات المتحدة.

بالمقابل، ذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب باستمرار الشراكة البناءة بين البلدين حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الثنائي والإقليمي.

المصدر: تاس

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