 
مباشر

اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان (فيديو)

أخبار العالم

اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان (فيديو)
Sputnik
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqlj

أفاد المكتب الصحفي للجنة الأمن الوطني بكازاخستان باعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف.

إقرأ المزيد
حكومة كازاخستان تضع خطة لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية
حكومة كازاخستان تضع خطة لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأحد: "في 25 مارس 2022 اعتقلت الاستخبارات الكازاخستانية في مدينة نورسلطان عميل استخبارات أجنبي، وهو مواطن من جمهورية "أ"، كان يخطط لمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان".

وأضاف البيان أن المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسوؤلين الكازاخستانيين الآخرين.

لم يذكر البيان اسم الجمهورية التي ينتمي إليها هذا المواطن الأجنبي العميل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا