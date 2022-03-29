حكومة كازاخستان تضع خطة لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية

قدمت حكومة كازاخستان في جلستها اليوم الثلاثاء خطة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أعلنها رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف في رسالته للشعب في 16 مارس الجاري.

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وقال رئيس الوزراء الكازاخستاني، أليخان سمائيلوف: "لتنفيذ الإصلاحات السياسية الهامة والإجراءات الاقتصادية الاجتماعية التي اقترحها قاسم جومارت توكايف في رسالته الموجهة إلى الشعب الكازاخستاني تم وضع خطة وطنية شاملة في 10 اتجاهات رئيسية".

وأضاف أنه من المتوقع بالدرجة الأولى إجراء الإصلاحات السياسية الهامة التي ستتطلب إدخال تعديلات على القوانين الدستورية والقوانين الخاصة بصلاحيات الرئيس ونظام تشكيل وظائف غرفتي البرلمان والسلطات المحلية والهيكل الحزبي. وإضافة إلى ذلك سيتم تغيير الهيكل الإداري الإقليمي للبلاد والذي يقضي بإنشاء 3 مناطق جديدة.

وأضاف سمائيلوف: "تتفق الخطة الوطنية الشاملة للإجراءات الهادفة لتنفيذ رسالة رئيس البلاد التي تم تقديمها حاليا، بالكامل مع المهام المطروحة، وقد اجتازت جميع إجراءات الموافقة اللازمة. وبهذا الصدد يجب الانتقال إلى تنفيذ هذه الخطة بسرعة".

المصدر: تاس