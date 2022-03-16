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توكايف يقترح تغيير نظام الحكم في كازاخستان

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توكايف يقترح تغيير نظام الحكم في كازاخستان
AP
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف
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اقترح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، تغيير نظام الحكم في بلاده والانتقال من نظام الحكم الرئاسي بالكامل إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان قوي.

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وقال توكايف في رسالة وجهها إلى شعبه في الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى خطوات مدروسة لتغيير النموذج السياسي لتطوير كازاخستان. ويدور الحديث قبل كل شيء عن الانتقال النهائي من نظام الحكم الرئاسي بالكامل إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان قوي".

وأضاف: "سيوفر مثل هذا النظام التوازن الأمثل لمؤسسات القوة وسيساهم في التنمية المستدامة للبلاد".

المصدر: نوفوستي

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