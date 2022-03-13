كازاخستان.. توقيف أحد أقرباء الرئيس السابق نزارباييف بشبهة الاختلاس

أعلنت وكالة مكافحة الفساد في كازاخستان توقيف أحد أقرباء الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف بشبهة اختلاس المال العام.

وجاء في بيان للوكالة عبر قناتها على "تلغرام" أن "رجل الأعمال النافذ خيرت ساتيبالدي أوقف بشبهة اختلاس الأموال من الشركة المشغلة للاتصالات في البلاد وهو قيد التحقيق للاشتباه بضلوعه في جرائم أخرى تتعلق بانتهاك أمن الدولة".

ولم توضح وكالة مكافحة الفساد في بيانها ما إذا الجرائم الأخرى التي يُشتبه بضلوع ساتيبالدي بها على صلة بأعمال العنف التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

وساتيبالدي أحد أبرز الشخصيات النافذة في كازاخستان، وهو ابن أخي نزارباييف البالغ 81 عاما ويعتقد أنه أحد المساهمين في شركة "كازاختيليكوم" للاتصالات.

وكانت كازاخستان قد شهدت مطلع العام احتجاجات سلمية على خلفية رفع أسعار المحروقات أعقبتها أعمال عنف دموية.

وكان نزارباييف الذي حكم البلاد مدى ثلاثة عقود قد قرر التنحي في العام 2019.

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واختار نزارباييف الدبلوماسي قاسم جومارت توكاييف ليحّل مكانه رئيسا للبلاد، لكنه احتفظ بعد ذلك بمناصب من بينها رئيس مجلس الأمن، وزعيم الحزب الحاكم، ورئيس رابطة شعب كازاخستان.

وحمّل توكاييف مسؤولية أعمال الشغب التي قُتل فيها أكثر من مئتي شخص لقطاع طرق و"إرهابيين" على صلة بجهات خارجية.

المصدر: أ ف ب