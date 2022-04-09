إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج
AP Vahid Salemi
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أعلنت السلطات الإيرانية عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب، في الخليج.
وأوضح رئيس النيابة العامة لمحافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، قائلا: "بالتنسيق مع السلطة القضائية، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد رصد تحركاتها و بالتنسيق مع السلطة القضائية".
وأضاف: "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب كان على متن السفينة، كما احتجزت قوات الحرس أفراد طاقمها وهم 11 شخصا أجنبيا، ويجرى التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية".
المصدر: "تسنيم"