موسكو: اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تستجيب لنداءات روسيا لتبادل الأسرى

أكد رئيس المركز الوطني الروسي لمراقبة الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يستجيبون لجميع النداءات من روسيا لتبادل أسرى الحرب.

وقال، إن "دول الغرب والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لم ترد بعد بأي شكل من الأشكال على التعذيب الوحشي والأعمال الانتقامية الوحشية ضد أسرى الحرب الروس على أيدي القوات الأوكرانية".

وأضاف: "القضية الأكثر خطورة اليوم هي حالة الجنود الروس في الأسر".

وتابع: "بلدان ما يسمى بالغرب المتحضر، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، تبدي تجاهلا تاما للعمليات الإنسانية التي بدأتها روسيا، ولم ترد حتى الآن بأي شكل من الأشكال على تصريحات الجانب الروسي عن التعذيب الوحشي والأعمال الانتقامية الوحشية ضد أسرى الحرب الروس" في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"