مرة أخرى.. وحشية المتطرفين الأوكرانيين ضد أسرى روس محل تحقيق أمني روسي

أمر رئيس لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي ألكسندر باستريكين بفتح قضية جنائية في مقتل أسرى الحرب الروس على يد المتطرفين الأوكرانيين.

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وفي وقت سابق، ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإعدام سجين روسي يحتضر، فيما كانت يدا أحد القتلى مقيدتين خلف ظهره، ما يشير إلى أن الجندي لم يمت أثناء مهمة قتالية، ولكن أثناء وجوده في الأسر، وجرى تصوير هذا الفيديو الوحشي في مقاطعة كييف.

وقالت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي: "أصدر رئيس لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي تعليماته إلى محققي لجنة التحقيق الرئيسة التابعة للجنة التحقيق الروسية ببدء دعوى جنائية بشأن هذه الواقعة، لمعرفة مكان وزمان الفيديو أعلاه، وتسجيل الأدلة عن جرائم القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتحديد المتورطين في الجريمة ".

وأشارت اللجنة الروسية المختصة بالتحقيقات إلى أن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأوكرانية الأخرى انتهكوا بشكل صارخ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب بأفعالهم الإجرامية.

وفي وقت لاحق، أفيد بأنه تم تحديد هوية ما لا يقل عن ثلاثة مجرمين من العصابة التي شاركت في المذبحة الوحشية ضد الجنود الروس الذين تعرضوا لكمين في مقاطعة كييف أثناء انسحاب القوات الروسية من المنطقة في 30 مارس.

المصدر: تاس